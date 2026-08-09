95 yaşındaki Türkan teyzeye 17 milyonluk miras tuzağı. Anne kız yüzleşti, "13 milyonu yeğenim harcadı"

Bu sürede iddiaya göre torunu G.K., 17 milyon liranın 13 milyonunu yaklaşık 20 gün içerisinde internetten alışveriş, kuyumcudan altın, tekel bayisinden alışveriş ve teknoloji şirketlerinden çeşitli ürünler alarak harcadı. Türkan İşbilir, Kurban Bayramı'nda vefat eden çocuklarından olan torunları Cemile Akkanat ve ağabeyi Cengiz Akkanat kendisini ziyarete geldiğinde yaşadıklarını anlattı.

Kurban Bayramı'ndan sonra anneannelerini yanlarına alarak önce avukat tutan aile, daha sonra savcılığa gidip Elmas Erdem ve G.K.'dan şikayetçi oldu. Adli tatil öncesi Türkan İşbilir'in banka hesabına tedbir kararı konulurken taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

Türkan İşbilir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kızı Elmas Erdem'in de işin içerisinde olduğunu belirtti. Haberin ardından Elmas Erdem, annesinden miras kalan arsanın satışında kendisinin hiçbir katkısının olmadığını, yeğeninin kendisini de kandırdığını öne sürdü. Erdem, annesi Türkan İşbilir'in yanına giderek elini öpüp, kendisinin hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Kızını affeden İşbilir, torununun kendisini kandırarak arsasını sattırdığını ve mağdur olduğunu söyledi.