Abdalmusa Dağı'nın etekleri papatya tarlasına dönüştü
26.06.2026 10:29
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyü sınırlarında yer alan 2475 rakımlı Yılanlı Yaylası papatyalarla kaplandı.
Gümüşhane'nin en yüksek noktası olan 3331 rakımlı Abdalmusa Dağı'nın etekleri, haziran ayının son günlerinde adeta görsel bir şölene sahne oldu.
Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün 2475 metre rakımdaki Yılanlı Yaylası, açan milyonlarca papatya ile beyaza büründü.
PAPATYALAR HER YERİ SARDI
Yayladaki otantik ve bozulmamış yayla evlerinin çevresini saran papatyalar, bölgeye gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ve yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kıştan kalan kar kütleleri ile baharın müjdecisi papatyalar aynı karede buluştu.
YAYLANIN EŞSİZ YAPISINA DİKKAT ÇEKTİ
Bölgeyi ziyaret eden akademisyen ve fotoğrafçı bir vatandaş, Yılanlı Yaylası'nın Karadeniz coğrafyasının tüm karakteristik özelliklerini barındırdığını ifade etti.
Yaylanın eşsiz bir doğal yapıya sahip olduğunu belirten ve papatyaların çok güzel açtığını belirten vatandaş, "Gördüğünüz gibi hava kapalı; yer yer açtı, yer yer kapattı. Zaten bilenler bilir ki Karadeniz yaylalarının olmazsa olmazı da budur. Haziran sonunda, temmuzda ya da ağustosta da olsa yaylaya çıktığınızda o sisi yaşar, orada bir güzel üşürsünüz. Biz de bugün bu durumu yaşadık" dedi.
SİS VE PAPATYALAR BİR ARAYA GELİNCE HARİKA FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Bu mevsimde Yılanlı Yaylası'na ilk kez geldiğini söyleyen başka bir vatandaş ise Acembol zirvesine çıkmak için buradan geçtiklerini ve papatyaların çok güzel açtığını ifade etti.
"Bir yanda kar, bir yanda sis, diğer yanda ise papatyalar var" diyen vatandaş, "Eşsiz bir ambiyans mevcut. Eski ve bozulmamış otantik yayla evleri, sis ve papatyalar bir araya gelince harika fotoğraflar ortaya çıktı" şeklinde konuştu.
Gümüşhane'de ilkbahar mevsiminin de sonbahar kadar uzun sürdüğünü belirten vatandaş, "Nisan ayında bir bölgede bahar yaşanırken, mayısta başka bir yer, haziranda ise bambaşka bir nokta baharı karşılıyor. Hatta şu an olduğu gibi baharla beraber kış mevsimi de aynı anda yaşanıyor. Bu durum, kesinlikle sıra dışı bir coğrafyada yaşadığımızın en net kanıtıdır" dedi.
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