Abdalmusa Dağı'nın etekleri papatya tarlasına dönüştü

Bu mevsimde Yılanlı Yaylası'na ilk kez geldiğini söyleyen başka bir vatandaş ise Acembol zirvesine çıkmak için buradan geçtiklerini ve papatyaların çok güzel açtığını ifade etti.

"Bir yanda kar, bir yanda sis, diğer yanda ise papatyalar var" diyen vatandaş, "Eşsiz bir ambiyans mevcut. Eski ve bozulmamış otantik yayla evleri, sis ve papatyalar bir araya gelince harika fotoğraflar ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Gümüşhane'de ilkbahar mevsiminin de sonbahar kadar uzun sürdüğünü belirten vatandaş, "Nisan ayında bir bölgede bahar yaşanırken, mayısta başka bir yer, haziranda ise bambaşka bir nokta baharı karşılıyor. Hatta şu an olduğu gibi baharla beraber kış mevsimi de aynı anda yaşanıyor. Bu durum, kesinlikle sıra dışı bir coğrafyada yaşadığımızın en net kanıtıdır" dedi.