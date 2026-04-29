Açık bahçelerde hasat başladı. En kalitelisi 100 liraya satılıyor, Mersin'den dünyaya gönderiliyor

Hem üretici hem de tüccarlık yapan Serdar Çiftçioğlu ise açık bahçelerde hasat edilen ürünlerin daha kaliteli olduğunu anlattı.

Çiftçioğlu, "İç pazarımızda İstanbul, Ankara, Erzurum, Çanakkale başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine ürün satıyoruz. Dış pazarda da pek çok ülkeye gönderim sağlıyoruz. Yenidünya, iç pazarda kalitesine göre 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Ama dış pazarda 3-4 dolara kadar alıcı buluyor" şeklinde konuştu.

YENİDÜNYANIN FAYDALARI

Yüksek lif ve A, C vitaminleri içeren yenidünya, bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra, sindirimi düzenliyor ve düşük kalorisiyle kilo vermeye yardımcı oluyor.

Antioksidan özellikleriyle de ön plana çıkan besinin kalp sağlığını koruyucu etkisi olduğu ve kan şekerini dengelediği de ifade ediliyor. Ancak yine de düzenli tüketiminden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.