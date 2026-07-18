Adalet Bakanı Gürlek: 6 cinayet günümüzün imkanlarıyla aydınlatıldı
18.07.2026 09:54
Son Güncelleme: 18.07.2026 10:20
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2005 - 2016 yılları arasında işlenen 6 cinayetin günümüzün imkanlarıyla aydınlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 2005 - 2016 seneleri arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan altı cinayet dosyasının günümüzü teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle incelendiğini duyurdu.
Gürlek, aydınlatılan dosyaları şöyle sıraladı:
"- Balıkesir’de 21 yıl önce kundaklanan evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık’ın dosyasında, daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüpheli yönünden soruşturma yeniden açılmış; gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklandı.
- Denizli’de 20 yıl önce iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen’in dosyasında, tanıkların yeniden alınan ve birbiriyle örtüşen beyanları ile HTS kayıtları birlikte değerlendirilerek cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.
- Hatay’da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur’un öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda, alınan itiraflar üzerine yer gösterme ve kazı işlemleri yapıldı; bulunan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda Selbi Uyğur’a ait olduğu tespit edildi ve adli işlemler başlatıldı.
- İstanbul Bayrampaşa’da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım’ın dosyasında, olay yerinde bulunan biyolojik bulguların yıllar sonra yapılan karşılaştırmalar neticesinde bir şüphelinin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi; HTS kayıtlarıyla desteklenen tespitlerin ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.
- İstanbul Fatih’te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner’in dosyasında ise şüpheli, yeniden yürütülen soruşturma kapsamında suçunu ikrar etmiş ve kasten öldürme suçundan tutuklandı.
- Samsun’da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu’nun dosyasında, olaydan sonra yapılan ve soruşturmayı yanlış yönlendirmeyi amaçladığı değerlendirilen ihbarın kaynağı yıllar sonra tespit edildi; yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda belirlenen 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı."