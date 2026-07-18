Adalet Bakanı Gürlek: 6 cinayet günümüzün imkanlarıyla aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 2005 - 2016 seneleri arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan altı cinayet dosyasının günümüzü teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle incelendiğini duyurdu.

Gürlek, aydınlatılan dosyaları şöyle sıraladı:

"- Balıkesir’de 21 yıl önce kundaklanan evde hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık’ın dosyasında, daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüpheli yönünden soruşturma yeniden açılmış; gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklandı.