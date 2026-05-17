Adana'da akılalmaz dolandırıcılık. Ev almak için biriktirdikleri 2 kilo altını kaptırdılar

Dolandırıcıların kendilerini adeta hipnoz ettiğini belirten Saadet Pamuk ise, "33 altını aldım, dizdim ve görüntülü kendisine gösterdim. Daha sonra bana ‘anneciğim biz sizin için uğraşıyoruz, Ahmet diye birisi gelecek’ dedi. Gözlerim kör, kulaklarım sağar olmuş. Eşimi de beni de tehdit ediyorlar telefondan. Komşularım geldi ama onları geri gönderdim. Kapıya gözünde gözlük, şapkalı olan birisi geldi ve ona teslim ettim. O sırada da eşimin yanlarında olduğunu, ona kahvaltı verdiklerini söyledi." dedi.

“BAŞKASININ CANI YANMASIN”

Altınları verdikten sonra telefondaki dolandırıcının kendisine, "Anneciğim ortalık çok kötü, kapıyı kilitle" dediğini anlatan Pamuk, "Ben de öyle yaptım sonra telefon kapandı, tekrar aradığımda ‘böyle bir numara bulunmamaktadır’ uyarısı alınca dizlerimize vurduk ama iş işten geçmişti. Bizler mağdur olduk. Başkasının canı yanmasın. O bizim birikimimizdi. Evladımıza ev almak için tarlamızı, arsamızı sattık." diye konuştu.

Saadet Pamuk, daha sonra şunları söyledi:

"Bu tür haberleri izleyip ‘bunlarda hiç mi akıl yok’ diyordum. Biz de böyle dolandırıldık. Bana sürekli ‘anneciğim’ diyordu. Benim oğlum bile bana bu kadar kibar konuşmadı. Öyle bir konuşuyorlar ki şeytandan bile daha beterler. Beynimizi yıkadılar, kulaklarımız kapandı, gözlerimiz kör oldu."