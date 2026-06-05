Adana'da deneme amaçlı ekildi. Hasadı yüzleri güldürdü
05.06.2026 09:27
Adana'da deneme amacıyla yetiştirilen 18 çeşit patatesin hasadı yapıldı.
Kentte, 18 çeşit patatesin deneme ekiminin yapıldığı arazide etkinlik düzenlendi. Kızartma ve haşlamaları hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.
Ürünleri tadan vatandaşlar, patates çeşitlerini beğendiklerini belirtirken, kentte patates yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını beklediklerini ifade etti.
"BÖLGEYE ADAPTE OLMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Etkinliği düzenleyen yetkililerden olan Ekrem Suad Sadak, yeni patates çeşitlerinin adaptasyon ve performanslarını görmek amacıyla denemeler yaptıklarını belirtti.
Sadak, “Sanayilik ve yemeklik patateslerin Adana’nın tarım arazilerine uygunluğunu ölçtük. Şu anki gözlemlerimize göre 4 çeşit bölgeye adapte olmuş gibi görünüyor” dedi.
"DENEMELERİMİZ DEVAM EDECEK"
Sadak, Adana'nın patates üretimi açısından önemli bölgelerden olduğunu ve Türkiye’nin en büyük erkenci üretim alanlarından biri konumunda yer aldığını ifade etti.
Sadak, sözlerini şu şekilde noktaladı:
”Bu ürünler üzerinde yaklaşık 2 yıldır çalışma yürütüyoruz. Denemelerimiz önümüzdeki 3-4 yıl boyunca da devam edecek. Ürünlerimizin geleceğini olumlu görüyoruz. Özellikle dondurulmuş gıda sektöründe ülkemizin önümüzdeki dönemde önemli bir gelişim göstereceğini düşünüyoruz."
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