Adana'da deneme amaçlı ekildi. Hasadı yüzleri güldürdü

Sadak, Adana'nın patates üretimi açısından önemli bölgelerden olduğunu ve Türkiye’nin en büyük erkenci üretim alanlarından biri konumunda yer aldığını ifade etti.

Sadak, sözlerini şu şekilde noktaladı:

”Bu ürünler üzerinde yaklaşık 2 yıldır çalışma yürütüyoruz. Denemelerimiz önümüzdeki 3-4 yıl boyunca da devam edecek. Ürünlerimizin geleceğini olumlu görüyoruz. Özellikle dondurulmuş gıda sektöründe ülkemizin önümüzdeki dönemde önemli bir gelişim göstereceğini düşünüyoruz."