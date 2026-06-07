Adana'da hasat başladı. Tarlada 30 TL'den 20 TL'ye geriledi, tezgaha indirim olarak yansıyacak

Çukurova’nın bereketli topraklarında üretimi son yıllarda artış gösteren patateste hasat 20 gün önce başladı. Yaklaşık 79 bin dönüm alanda ekimi yapılan çeşitli türlerde patateste geçen yıl 281 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu sezon daha da artmasının beklendiği belirtildi. Tarlalara giren işçiler tarafından toplanan patatesler, yakın illere gönderilecek olanlar için kasalara, uzak mesafelere sevk edilecek olanlar için ise çuvallara doldurularak kamyonlarla gönderildi. Hasat başladığı zaman tarlada 30 TL olan kilo fiyatı, 20 TL'ye kadar düştü. Üreticiler, fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.