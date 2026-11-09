Adana'da hurda ve metal yakımından çıkan duman mahalleliyi isyan ettirdi
09.11.2026 12:03
Adana'da çöp arıtma tesisinin boş arazisindeki çöpler ve hurda yığınlarının kimliği belirsiz kişilerce yakılması sonucu ortaya çıkan duman ve toz bölge sakinlerini canından bezdirdi.
Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çöp arıtma tesisinin bulunduğu bölgenin arkasındaki boş arazide biriken çöplerin, hurda ve metallerin kimliği belirsiz kişilerce yakıldığını iddia etti.
Yakımın neredeyse her akşam tekrarlandığını öne süren mahalle sakinleri, ortaya çıkan yoğun dumanın ve tozun çevreye yayıldığını, bu durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.
Mahalle sakinleri, çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirttikleri yakımların son bulması için Sarıçam çözüm beklediklerini dile getirdi.
Konuyla ilgili mahalle sakinlerinden açıklamalarda bulunan Ayşe Delitaş, yakımın her gün yapıldığını söyleyerek, “Mahallede kimse ne pencere açabiliyor ne çamaşır serebiliyor. Şikayet ediyoruz polisler geliyor ancak sonrasında yeniden yapılıyor. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Yoğun duman geliyor, ben astım hastasıyım.” dedi.
"CAM PENCERE AÇAMIYORUZ, BALKONA ÇIKAMIYORUZ"
İsmail Demir isimli vatandaş da durumdan rahatsız olduklarını dile getirerek, “Biz burada akşamları cam pencere açamıyoruz. Akşamları balkona çıkamıyoruz. Gece saatlerine kadar mahalleyi duman basıyor. Çay kahve içemiyoruz. Yetkililerden bir an evvel çözüm bulmalarını istiyoruz. Bunu yapanlar tespit edilsin.” diye konuştu.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.