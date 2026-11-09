Adana'da hurda ve metal yakımından çıkan duman mahalleliyi isyan ettirdi

Konuyla ilgili mahalle sakinlerinden açıklamalarda bulunan Ayşe Delitaş, yakımın her gün yapıldığını söyleyerek, “Mahallede kimse ne pencere açabiliyor ne çamaşır serebiliyor. Şikayet ediyoruz polisler geliyor ancak sonrasında yeniden yapılıyor. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Yoğun duman geliyor, ben astım hastasıyım.” dedi.