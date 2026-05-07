Adana'da korkunç olay. Döverek öldürüp kaza süsü vermeye çalıştılar

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Muzaffer Yanıkkollu’ya yapılan otopside, vücudunda darp izlerine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, oluş şekli ve aracın hasar durumunu inceleyerek, meydana gelen kazanın ölümle sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi.

Ayrıca araçtaki Efehan Bolcal ve Berke Aksoy’un yaralanmaması da şüpheyi artırdı. Öte yandan kaza yapan minibüsteki kamera kayıt cihazının, kablosunun kesilerek alındığı tespit edildi.

İHALE YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, kazadan yaklaşık bir ay önce Ayas Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin, taşıma ihalesinden dolayı Yanıkkollu ile Güneyer’in kavga ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu ortaya çıkardı.

Birbirinden şikayetçi olmadığı belirlenen tarafların, bu nedenle tekrar kavga etmek için buluşmuş olabileceği değerlendirildi.

GÜRCİSTAN’A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Şüphelilerin yeniden yakalanması için karar çıkarılmasının ardından jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. 30 Nisan’da Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan uçağa binen Berke Aksoy’un İstanbul’a gittiği, Gürcistan’a kaçmak için uçak bileti satın aldığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya hazırlanan Aksoy, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Jandarma ekipleri, Oğulcan Güneyer’i Adana’da, Efehan Bolcal’ı ise Kayseri’de gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Jandarmadaki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Oğulcan Güneyer, ev aramasında kan izlerine rastlandığı, kollarında ve yüzündeki yara izlerinin sorulması üzerine olayı itiraf etti.