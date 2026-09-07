Adana'da otobüs durağında şaşırtan fotoğraf: "Dikkat dolandırıcıdır"
07.09.2026 15:04
Adana'da bir otobüs durağına asılan fotoğraf görenleri şaşırttı. Bir erkek ile kadının yer aldığı fotoğrafta, "Dikkat dolandırıcıdır." notu yer aldı.
Adana'da otobüs durağına asılan fotoğraf karesi, görenleri şaşırttı.
Olay Seyhan ilçesinde yaşandı.
İlçedeki işlek bir güzergahta bulunan otobüs durağının camlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir fotoğraf karesi yapıştırıldı.
Üzerinde bir kadın ve erkeğin bulunduğu fotoğraf karesinde el yazısıyla yazılmış "Dikkat, dolandırıcıdır." ifadeleri dikkat çekti.
Fotoğraf vatandaşlar arasında merak uyandırırken, bazı vatandaşlar fotoğrafı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Fotoğrafı inceleyen vatandaşlardan Ramazan Okur, duruma tepki göstererek, "Adam belki dolandırıcıdır, birilerinin canını yakmış olabilir. Eğer öyle bir şey yapmışsa tabii ki namahreme girmemesi lazım." dedi.