Adana'da otomobil köprüden düştü
26.08.2026 10:28
Yüreğir ilçesinde bariyerleri aşarak üst geçitten yola düşen araçtaki sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
IHA
Olay, Yüreğir ilçesindeki Şehit Hava Pilot Üsteğmen M. Fatih Ongun Köprsü'nde meydana geldi.
IHA
İddiaya göre, Bahar N. kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçitteki demir bariyerlere çarparak Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na düştü.
IHA
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.
IHA
SÜRÜCÜ VATANDAŞLAR TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Bahar N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.