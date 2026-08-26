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Adana'da otomobil köprüden düştü

26.08.2026 10:28

İHA

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Yüreğir ilçesinde bariyerleri aşarak üst geçitten yola düşen araçtaki sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobil köprüden düştü
IHA

Olay, Yüreğir ilçesindeki Şehit Hava Pilot Üsteğmen M. Fatih Ongun Köprsü'nde meydana geldi.

Adana'da otomobil köprüden düştü 1
IHA

İddiaya göre, Bahar N. kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçitteki demir bariyerlere çarparak Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na düştü.

Adana'da otomobil köprüden düştü 2
IHA

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

SÜRÜCÜ VATANDAŞLAR TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILDI 3
IHA

SÜRÜCÜ VATANDAŞLAR TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Bahar N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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