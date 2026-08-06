Adana'da trafikte testereli saldırı. Yol verme kavgası büyüdü, dehşet anları kamerada

Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden yaralı A.H.Ş., M.A.K'nın kendisini dövüp tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. M.A.K. de, A.H.Ş.'nin kendisine hareket ve küfür ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.