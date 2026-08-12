Adana'nın sıcağı hırsız yakalattı. Kaskı çıkarınca kimliği ortaya çıktı
12.08.2026 10:28
Adana'da yüzlerini kaskla gizleyen iki hırsızlık şüphelisinden biri, sıcak nedeniyle kaskını çıkarınca yakalandı.
Diyarbakır'da bir evdeki kasadan para ve altın çalan şüphelilerden biri terleyip kaskını çıkarınca yakalandı.
Olay, 24 Temmuz günü Seyhan ilçesinde meydana geldi.
İ.Ü.'ye ait evin önüne motosikletle gelen, kasklı şüpheliler Orhan Öztürk ile M.U.K., kapıyı baltayla kırıp içeri girmeye çalıştı.
Baltayla kapının kilidini kıramayan şüpheliler, bu kez, levye kullanıp kapıyı açarak eve girdi.
Evde buldukları anahtarla çelik kasayı açan şüpheliler, kasadaki 100 çeyrek altın ile 600 bin lirayı alıp kaçtı.
TERLEYİNCE KASKINI ÇIKARDI
Ev sahibinin hırsızlık ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.
Güvenlik kamerası görüntülerini ayrıntılı şekilde inceleyen ekipler, olay sırasında M.U.K.’nin kaskını çıkardığını belirledi.
TUTUKLANDILAR
Görüntülerden yola çıkan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen M.U.K. ile Orhan Öztürk, operasyonla gözaltına alındı.
Orhan Öztürk'ün, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.