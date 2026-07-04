Adı Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçiyor. Hasat başladı, kilosu 50 TL

Kamu görevlisi olduğunu ve dut bahçesinde üretici olduğunu belirten Ersin Kaya, "Tüccarlar, komşularımız gelip de dut istedikleri zaman birkaç ağacımız vardı. Kendimiz de çoğaltalım bu işi dedik, çoğaltabildiğimiz kadar çoğalttık. Şimdi de devam ediyoruz, 40 yıldır yapıyoruz bu işi. Burası 3 dönüme yakın, 25 ağacımız var." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl don vurmasından dolayı bahçesinde hiç dut üretemediğini dile getiren Kaya, "Bu sene rekolte beklentimizden düşük olacak. Çünkü çok meyve vardı. İlk başta meyveler güneşten olunca, çok sıvı olduğu için çok dut boşa gitti. O yüzden de biraz erken bitecek. Normalde 45 günü bulurdu. Herhalde bu sene 1 ay ya olacak ya olmayacak. Rekolte, 9-10 ton civarı olur herhalde." diye konuştu.