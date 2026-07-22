Adını bir mahalleden alıyor, mideye zarar vermiyor. 500 dönümlük alanda 200 üretici yetiştiriyor

Üreticilerden Fuat Aslanlar (68) ise "Bu biberin tohumunu kendimiz alıyoruz. Kıl biber, Manisa yeşili biberi, Arslanlar biberi ve Urfa biberini kendi tohumumuzla ekip yetiştirmeye devam ediyoruz. Nisan'ın 15'inde ekiyoruz. Haziran'ın 15'inde hasada yavaştan başlıyoruz. Sabah tarlaya gelip erken saatlerde biberleri toplamaya başlıyoruz. Biber fiyatları iyi. Biber tarlada 50 lira, pazarda ise 80 liradan satılıyor. Benim 6 dönümlük arazim ekili" dedi.

"HALKIMIZ SEVEREK TÜKETİYOR"

Üreticilerden Oktay Sert (28) de "25 dekara yakın Arslanlar biberi ekimi yaptık. Genel olarak halkın talebine göre Arslanlar biberi ekiyoruz. Hem acılığından hem biberin kalitesinden hem de veriminden dolayı Arslanlar biberi tercih ediliyor ve halkımız da severek tüketiyor. Diğer biberlere oranla acısı daha yüksek ve kurutma açısından da çok verimli bir biber. Tohumlarımız ata tohumu. Torbalı'nın sıcak iklimi biber için çok verimli ve elverişli. Acılığı da diğer bölgelerin biberlerine göre daha yüksek oluyor. 3 ton civarında verim bekliyoruz. Bu yıl topraklarımız suya doydu, yer altı sularımız da dolu. Bu sene oldukça memnunuz" diye konuştu.