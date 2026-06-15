Adıyaman'da görüntülendi, boyutu dikkat çekti

Ömer, şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda dev çekirgenin kaçakçılığına teşebbüs edilmesi, avlanması ya da kaçırılmasına yönelik cezalarla ilgili haberlerden sonra bugün Perre bölgesinde bu sıra dışı çekirgeye rastladım. Boyutu neredeyse bir avuç içi kadardı. Şahsen gördüğüm en büyük çekirgelerden biriydi. Gerçekten özel bir deneyimdi.”