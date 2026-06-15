Adıyaman'da görüntülendi, boyutu dikkat çekti
15.06.2026 10:21
Adıyaman'da bir avuç büyüklüğünde çekirge görüntülendi.
Perre Antik Kenti'nde fotoğraf çalışmaları yapan Ahmet Şeh Ömer, büyük bir çekirge fark edince o anı kaydetti.
Çekirgenin iri yapısı, uzun bacakları, canlı renkleri ile dikkat çekici olduğunu belirten Ahmet Şeh Ömer, yaşadığı deneyimin oldukça özel olduğunu söyledi.
"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK ÇEKİRGE"
Ömer, şu ifadeleri kullandı:
“Son zamanlarda dev çekirgenin kaçakçılığına teşebbüs edilmesi, avlanması ya da kaçırılmasına yönelik cezalarla ilgili haberlerden sonra bugün Perre bölgesinde bu sıra dışı çekirgeye rastladım. Boyutu neredeyse bir avuç içi kadardı. Şahsen gördüğüm en büyük çekirgelerden biriydi. Gerçekten özel bir deneyimdi.”
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