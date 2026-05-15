Adıyaman'da üretiliyor, Amerika'ya satılıyor. 13 milyonu kafese bırakılacak

Fileleri çekilen kafeslere Malatya ve Elazığ'dan getirilen 2-3 gramlık yavru alabalıklar bırakılmaya başlandı.

Kasım ayına kadar beslenecek olan bu yavru balıklar, 250 gram ağırlığına kavuştuğunda iç piyasada işletmelerde porsiyon olarak satılıyor.

Üretilen balıkların bir kısmı ise Karakaya Barajı ve Karadeniz'deki tesislerde beslenerek 2-3 kilo ağırlığına ulaşınca ‘Türk Somonu' olarak yurt dışına ihraç ediliyor.

Rusya, Japonya ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Türk somonu, ülke ekonomisine girdi sağlıyor.