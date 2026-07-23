AFAD test yaptı, şehirde kırmızı alarm sirenleri çaldı: "Dikkat dikkat! Lütfen panik yapmayın"

AFAD'ın yaptığı duyuru sayesinde vatandaşların testten haberdar olduğu görülürken, siren sesleri nedeniyle kentte herhangi bir panik veya olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşların yapılan uyarıları dikkate aldığı ve test yayınına hazırlıklı olduğu gözlendi.

Testin, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" kapsamında kurulan yerli ve milli sistemin işlerliğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.