Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşıyor. Ölüsüne bile dokunmak tehlikeli

Denizanası geçişinin tamamlandığını ve korkulacak bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda popülasyonları oldukça düşük. Kalanlar da zaten dipte. Onları da çıyanlar, yengeçler, deniz salyangozları tüketiyor. Endişelenmeye gerek yok, vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilir."

Denizanasının ölüsüyle dahi temas edilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Vatandaşımızın bunlara dokunmaması lazım. Geçmişte balıkçılarımızın elleri çok ciddi şekilde tahrip olmuştu. Geçen sene bu geçiş olmadı çünkü poyraz azdı. Ancak bu yıl poyraz çok estiği için, esen rüzgarın etkisiyle açıktakiler kıyıya çekildi" şeklinde konuştu.