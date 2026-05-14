Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşıyor. Ölüsüne bile dokunmak tehlikeli
14.05.2026 10:25
Antalya Körfezi'nde her yıl açıkta seyreden ancak bu yıl şiddetli poyrazın etkisiyle kıyıya kadar ulaşan denizanası geçişi tamamlandı.
Antalya Körfezi'nde her yıl kış aylarında denizin açıklarında başlayıp, yaz aylarına kadar süren denizanası geçişleri, bu kış yaşanan sert poyrazlar nedeniyle körfez içlerine kadar ulaştı.
Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan denizanaları, zaman zaman kıyılarda ve deniz yüzeyinde gözükürken, balıkçıların da ağlarına zarar verdi. Ancak son günlerde geçişin tamamlanmasıyla körfezde bulunan denizanası popülasyonu oldukça düştü.
Denizanası geçişinin tamamlandığını ve korkulacak bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda popülasyonları oldukça düşük. Kalanlar da zaten dipte. Onları da çıyanlar, yengeçler, deniz salyangozları tüketiyor. Endişelenmeye gerek yok, vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilir."
Denizanasının ölüsüyle dahi temas edilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Vatandaşımızın bunlara dokunmaması lazım. Geçmişte balıkçılarımızın elleri çok ciddi şekilde tahrip olmuştu. Geçen sene bu geçiş olmadı çünkü poyraz azdı. Ancak bu yıl poyraz çok estiği için, esen rüzgarın etkisiyle açıktakiler kıyıya çekildi" şeklinde konuştu.
Beyinleri, kalpleri veya omurgaları olmayan denizanaları, yaklaşık 95'i sudan oluşan jelatinimsi, omurgasız canlılardır. Tahminen 650 milyon yıldır var olan bu canlılar, dokunaçlarındaki yakıcı hücrelerle avlanırlar.
Denizanalarının büyük çoğunluğu dokunaçlarındaki “nematosist” adı verilen yakıcı hücreler nedeniyle zehirlidir. Temas halinde ciltte şiddetli yanma ve kızarıklık gibi belirtiler oluşabilir.
Türkiye kıyılarında özellikle Pusula denizanası gibi türler tehlikelidir. Denizanasının “tentakül” adı verilen dokunaçları, milyonlarca mikroskobik iğne aracılığıyla deriye zehir enjekte edebilir.
