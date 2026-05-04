Ağlayan gelini koparana dudak uçuklatan ceza. Sıkı koruma altında

Ters lalelerin gelecek nesillere aktarılması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan ziyaretçilerden Ferhat Saysal, "Buraya arkadaşlarla birlikte ters laleleri görmek için geldik. İlk defa geliyoruz. Daha önce duymuştuk, sosyal medyada da karşımıza çıkmıştı. İşin aslı, buraya çıkmanın bu kadar zor olacağını bilmiyorduk. Bayağı zorlu bir yol çıkmamız gerekti. Bu tür doğa güzelliklerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınması, güvenlik korucularının ve doğa koruma görevlilerinin burayı sürekli denetlemesi, gözetim altında tutması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bazı art niyetli insanlar tahribat verebilir ama genel olarak buraya gelen insanlarda şunu gördük; hepsi bu güzelliği ve bu heyecanı yaşamak için buraya geliyor. Biz de insanlarımızın, ömrü 20 gün olan bu ters laleleri gelip görmelerini buradan tavsiye ediyoruz. Bunlara zarar vermenin cezası 700 bin TL'den başlıyor. Buradan bunun da uyarısını yapalım. Hiç gerek yok; insanların bu tür güzelliklere zarar vermemesi gerekiyor" dedi.