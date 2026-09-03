Ağrı'da hasat başladı. Tonlarca verim bekleniyor
03.09.2026 14:33
Ağrı’da yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştirilen kavun ve karpuzda hasat başladı. Kent genelinde dekara ortalama 2 ton verim bekleniyor.
Ağrı’da çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kavun ve karpuzda hasat dönemi başladı.
Tarlalarda olgunlaşan ürünler toplanarak tüketicilere ulaştırılıyor.
Kentte tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalarla kavun ve karpuz üretimi de yaygınlaştırılıyor.
Yaz aylarında ekimi yapılan ürünler, üreticilerin sezon boyunca sürdürdüğü bakım çalışmalarının ardından hasat ediliyor.
AĞRI’DA 2 BİN DEKARDA ÜRETİM
Kent genelinde bu yıl yaklaşık 2 bin dekar alanda kavun ve karpuz yetiştiriciliği yapılırken, dekara ortalama 2 bin kilogram verim bekleniyor. Üreticilerin beklentisinin ise daha yüksek olduğu ifade edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından birim alandan elde edilen verimin ve çiftçi gelirinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Yurtpınar köyünde çiftçilik yapan Doğan Kaya'nın tarlasında hasada katılarak üretim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hüseyinoğlu, "Bugün ilimiz merkez ilçesine bağlı Yurtpınar köyünde Doğan Kaya isimli yetiştiricimizin bahçesindeyiz. Yetiştiricimiz 40 dönüm alanda karpuz ve kavun yetiştiriciliği yapıyor. Bu yıl ilimizde yaklaşık 2 bin dekar alanda kavun ve karpuz yetiştiriciliği yapıldı. Dekara ortalama 2 bin kilogram verim bekleniyor. Tabii çiftçilerimizin beklentisi biraz daha yüksek. Amacımız birim alanda elde edilen verimin ve çiftçi gelirinin artırılmasını sağlamak" dedi.
İl merkezine bağlı Yurtpınar köyünde 40 dönümlük alanda kavun ve karpuz yetiştiren Doğan Kaya ise çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını belirterek, "Bu yıl biraz daha iyi. 40 dönümden 100-120 ton civarında ürün bekliyoruz. Allah nasip ederse 120 ton civarında ürün alacağız. Kalitesinden de umutluyuz" dedi.
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