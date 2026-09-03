Ağrı'da hasat başladı. Tonlarca verim bekleniyor

Kent genelinde bu yıl yaklaşık 2 bin dekar alanda kavun ve karpuz yetiştiriciliği yapılırken, dekara ortalama 2 bin kilogram verim bekleniyor. Üreticilerin beklentisinin ise daha yüksek olduğu ifade edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından birim alandan elde edilen verimin ve çiftçi gelirinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Yurtpınar köyünde çiftçilik yapan Doğan Kaya'nın tarlasında hasada katılarak üretim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hüseyinoğlu, "Bugün ilimiz merkez ilçesine bağlı Yurtpınar köyünde Doğan Kaya isimli yetiştiricimizin bahçesindeyiz. Yetiştiricimiz 40 dönüm alanda karpuz ve kavun yetiştiriciliği yapıyor. Bu yıl ilimizde yaklaşık 2 bin dekar alanda kavun ve karpuz yetiştiriciliği yapıldı. Dekara ortalama 2 bin kilogram verim bekleniyor. Tabii çiftçilerimizin beklentisi biraz daha yüksek. Amacımız birim alanda elde edilen verimin ve çiftçi gelirinin artırılmasını sağlamak" dedi.

İl merkezine bağlı Yurtpınar köyünde 40 dönümlük alanda kavun ve karpuz yetiştiren Doğan Kaya ise çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını belirterek, "Bu yıl biraz daha iyi. 40 dönümden 100-120 ton civarında ürün bekliyoruz. Allah nasip ederse 120 ton civarında ürün alacağız. Kalitesinden de umutluyuz" dedi.