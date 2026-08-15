"Ağustos ayına özel kampanya var" dedi, peşinat alıp ortadan kayboldu
15.08.2026 10:38
Elazığ'da bir kişi, ağustos ayına özel kampanya olduğunu söylediği esnaftan 19 bin lira peşinat alıp ortadan kayboldu.
Olay Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Kallar Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. İş yerini buraya yeni taşıyan lokanta sahibi Fahrettin Şahin, klima almak için bir kişiyle görüştü.
Adam ağustos ayına özel indirim olduğunu ve 100 bin liralık klimanın 75 bin liraya düştüğünü söyledi. Ardından fatura kesti, ürün çıkışı yapacağını ifade ederek 19 bin lira peşinat aldı. Sonra da ortadan kayboldu.
Defalarca aramasına rağmen adama ulaşamayan Şahin, faturanın sahte olduğunu anladı; durumu polise bildirdi.
Yapılan çalışmada, kimliği tespit edilen şüpheli şahsın dolandırıcılıktan 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Adamın yakalanması için çalışmalar sürerken, Şahin'in parayı sayarak şüpheliye verme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
"MEĞER DOLANDIRICIYMIŞ"
Fahrettin Şahin başına gelenleri anlatırken "Dükkanımızı yeni yaptık. Klima taktıralım dedik. Bir klima firmasında ağustos ayına ait indirim varmış. O vesile ile bir arkadaş bizi aradı. ‘Bir tanıdığımız var gelsin’ dedi. Kendisi ile konuştuk ve görüştük. ‘Ağustos kampanyası var’ dedi. Buraya geldi. Takılması için yerini tespit etti. ‘Biraz peşinat ver’ dedi. Biz de ‘Klimayı tak ondan sonra verelim’ dedik. ‘Çıkış yapalım, fatura keselim’ dedi. Meğerse sahte bir fatura kesip bize atmış. Biz de bilemedik. Meğerse dolandırıcıymış. Emniyet birimlerimize haber verdik. Onlarda sağ olsunlar ilgilendiler. Savcılığımız da tespit etti. İnşallah gerekeni yaparlar." dedi.
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