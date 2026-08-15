"Ağustos ayına özel kampanya var" dedi, peşinat alıp ortadan kayboldu

Fahrettin Şahin başına gelenleri anlatırken "Dükkanımızı yeni yaptık. Klima taktıralım dedik. Bir klima firmasında ağustos ayına ait indirim varmış. O vesile ile bir arkadaş bizi aradı. ‘Bir tanıdığımız var gelsin’ dedi. Kendisi ile konuştuk ve görüştük. ‘Ağustos kampanyası var’ dedi. Buraya geldi. Takılması için yerini tespit etti. ‘Biraz peşinat ver’ dedi. Biz de ‘Klimayı tak ondan sonra verelim’ dedik. ‘Çıkış yapalım, fatura keselim’ dedi. Meğerse sahte bir fatura kesip bize atmış. Biz de bilemedik. Meğerse dolandırıcıymış. Emniyet birimlerimize haber verdik. Onlarda sağ olsunlar ilgilendiler. Savcılığımız da tespit etti. İnşallah gerekeni yaparlar." dedi.