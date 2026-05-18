Ahırdan sesler gelince dışarı çıktı. Kurt saldırdı, büyük zarar var
18.05.2026 11:05
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurt saldırında ahırdaki 3 koyun telef olurken, 20 koyun da yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Aydınlar beldesi Budaklı Mahallesinde meydana geldi.
Gece saatlerinde ağıldan gelen sesler üzerine dışarı çıkan hayvan sahibi Suat Enen, sürünün içerisine giren kurdu fark etti. Kurt, kısa sürede koyunlara saldırarak büyük zarara neden oldu.
Hayvan sahibi Suat Enen müdahalesiyle kurt bölgeden uzaklaşırken, yapılan kontrolde 3 koyunun telef olduğu, yaklaşık 20 koyunun ise çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner ekipleri yaralı hayvanlara müdahale etti.
YASAL UYARI
BITLIS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BITLIS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.