Ahırkapı'da arıza yapan gemiden dumanlar yükseldi
04.08.2026 11:39
Son Güncelleme: 04.08.2026 13:24
İstanbul Boğazı girişinde arızalanan geminin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Gemi römorkörler eşliğinde Ahırkapı açıklarına demirletildi.
“ATA 1” isimli Panama bayraklı yük gemisi Yalova’dan Trabzon'a gitmek için İstanbul Boğazı'na saat 11.00 sıralarında giriş yaptı.
Makine dairesinde yaşanan arıza nedeniyle geminin bacasında yoğun duman çıktı.
Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti kurtarma botu ve Sahil Güvenlik botları eşliğinde döndürülen gemi Ahırkapı açıklarına demirletildi.
Kıyı Emniyeti ekipleri gemide yaptıkları incelemelerinin ardından ekipler gemiden ayrıldı.
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