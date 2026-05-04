Akondroplazi hastası işiyle hayata tutundu. Zorluklar yakasını bırakmadı ama pes etmedi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaklaşık 50 yıldır ayakkabıcılık yaptığını belirten İsa Zorlu, "Dört kardeşli bir ailenin en küçüğüyüm. Salih Usta'nın yanında çıraklığa başladım, dört yıl çıraklık yaptım. 19 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Ustalığa geçtikten sonra da 50 yıldır kendi işimi sürdürüyorum" dedi. Yaşadığı sağlık sorunlarına da değinen Zorlu, "Ayaklarımdan dolayı dikme makinesini satmak zorunda kaldım. Gücümün yettiği kadar bu mesleği yapmaya çalışıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Eskiden dört kişiydik, diğerleri bıraktı, bir tek ben kaldım" diye konuştu. Eşinin kendisine büyük destek olduğunu ifade eden Zorlu, "Eşim gelir gider buraya, yemeğimi getirir, burada beraber yeriz. Onun desteğiyle bu işi sürdürüyorum. Gelen dost halkı da elinden geldiği kadar bana yardımcı oluyor, onların desteğiyle ayaktayız. Komşum Ramazan beni evden alıp dükkana getiriyor, akşam da tekrar eve bırakıyor" şeklinde konuştu.