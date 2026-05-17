Aksaray'da kuyu faciası. İkisi kardeş, üç kişi öldü

17.05.2026 20:54

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Aksaray'da girdikleri kuyuda zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da kuyu faciası. İkisi kardeş, üç kişi öldü
Anadolu Ajansı

Aksaray'da merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDILAR 1
Anadolu Ajansı

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDILAR

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

Aksaray'da kuyu faciası. İkisi kardeş, üç kişi öldü 2
Anadolu Ajansı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aksaray'da kuyu faciası. İkisi kardeş, üç kişi öldü 3
Anadolu Ajansı

İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aksaray'da kuyu faciası. İkisi kardeş, üç kişi öldü 4
Anadolu Ajansı
Aksaray'da kuyu faciası. İkisi kardeş, üç kişi öldü 5
Anadolu Ajansı