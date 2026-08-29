Alanya'da apartman dairesinde yangın. 3 çocuk dumandan etkilendi
29.08.2026 16:31
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 1'inci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
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