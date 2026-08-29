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Alanya'da apartman dairesinde yangın. 3 çocuk dumandan etkilendi

29.08.2026 16:31

AA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da apartman dairesinde yangın. 3 çocuk dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı

Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 1'inci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alanya'da apartman dairesinde yangın. 3 çocuk dumandan etkilendi 1
Anadolu Ajansı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da apartman dairesinde yangın. 3 çocuk dumandan etkilendi 2
Anadolu Ajansı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

 

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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