Alanya'da tur teknesi çalışanları birbirine girdi

Kuralları ihlal eden ve kamu düzenini bozan durumlarda yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurgulayan Özçelik, zabıta ekiplerinin kent genelindeki denetimlerini sürdürdüğünü, kamu düzenini tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı güvenlik güçleriyle koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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