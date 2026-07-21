Alevler arasında ölmemek için pencereden sarkarak beklediler. İtfaiye son anda kurtardı

Mahalle sakini Ali Dumlupınar, “Ben karşı binadaki 9’uncu katta oturuyorum. Balkona çıktığımda karşı daireden duman çıktığını gördüm. 2 genç alevler üzerine gelince sarktılar aşağıya. Son anda itfaiye yetişip onları indirdi. Büyük gürültüyle her şey patladı, yere döküldü. Biz de çok korktuk. Rüzgarla sıçrayarak diye aşağıya indik" dedi.