Alevler arasında ölmemek için pencereden sarkarak beklediler. İtfaiye son anda kurtardı
21.07.2026 11:38
Son Güncelleme: 21.07.2026 12:08
Antalya'da teras kattaki dairede çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan 2 kişi, pencereden çıkıp korkuluklara tutunarak yardım bekledi.
Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın teras katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Kısa sürede kontrolden çıkan alevler tüm evi sararken, pencerelerden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevredekiler 112'yi arayarak yardım çağrısında bulundu.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVENLE KURTARDI
Bu sırada evde bulunan 2 kişi, alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaşması üzerine pencereden dışarı çıktı.
Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan 2 kişi, kurtarılmayı bekledi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç ile pencerenin korkuluklarına tutunan iki kişiye ulaştı.
Korkuluklarda mahsur kalan iki kişi sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü, patlayan camlar etrafa saçıldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin zamanında ve başarılı müdahalesiyle bulundukları yerden güvenli şekilde indirilen iki kişi, hayati tehlikeyi atlatarak kurtarıldı.
Dumandan etkilenen vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi.
"İTFAİYE SON ANDA YETİŞİP ONLARI İNDİRDİ"
Mahalle sakini Ali Dumlupınar, “Ben karşı binadaki 9’uncu katta oturuyorum. Balkona çıktığımda karşı daireden duman çıktığını gördüm. 2 genç alevler üzerine gelince sarktılar aşağıya. Son anda itfaiye yetişip onları indirdi. Büyük gürültüyle her şey patladı, yere döküldü. Biz de çok korktuk. Rüzgarla sıçrayarak diye aşağıya indik" dedi.
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