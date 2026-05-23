Alıcısını bekliyor, tam 1,5 ton. Tosun Paşa pazarın yıldızı oldu
23.05.2026 11:04
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bingöl'de pazara çıkarılan 1,5 tonluk ‘Tosun Paşa' dikkatleri üzerine çekti.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bingöl Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladı. Vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlık için pazarda gezerken yer yer uzun süren pazarlıklar yapılıyor.
TAM 1,5 TON AĞIRLIĞINDA
Pazarın gözdesi ise Burhan Abat'ın 'Tosun Paşa' adını verdiği yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki dev kurbanlık oldu. Cüssesiyle büyük ilgi çeken Tosun Paşa, alıcısını bekliyor.
Yaklaşık 25 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten besici Burhan Abat, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Bingöl canlı hayvan pazarında şuan hayvan besliyoruz. Tosun Paşamız satışa hazırdır. Tosunların Paşası, bir buçuk tonluk alıcısını bekliyor. Onun yanında tosunlarımız da var, düvelerimiz de var. Her fiyata uygun, her bütçeye uygun hayvanımız mevcuttur" dedi.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışlarının sürdüğünü ifade eden Abat, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk beklediklerini söyledi.
YASAL UYARI
BINGÖL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BINGÖL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.