Alkollü sürücü kaza yaptı, yakınları polise direndi. 12 kişi gözaltına alındı

Direnmeye devam eden şahısların bir kısmı polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken bazı şahıslar kaçmak istedi. Kaçan şahıslar ve polis arasında yaya olarak kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucu şahıslar yakalanarak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca ve şahısların yakalanması anbean kameralara yansırken, şahıslar olayı görüntüleyen basın mensuplarına da müdahale etmek istedi.

12 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili şahıslar polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araç ise trafikten men edilerek çekici ile otoparka çektirildi.