Alkollü sürücü kaza yaptı, yakınları polise direndi. 12 kişi gözaltına alındı
24.07.2026 10:03
Aksaray'da alkollü sürücünün yaptığı kaza sonrası ortalık karıştı. Sürücünün yakınları polise zorluk çıkarırken, kaçan şüpheliler kovalamacayla yakalandı, 12 kişi gözaltına alındı.
Olay, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra aracıyla trafiğe çıkan Fatih Y. (28), Atatürk Bulvarından Şehit Yalçın Sevindi Caddesine döndüğünde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı sonra da lokantanın duvarlarına çarparak durabildi.
Kaza anında kaldırımda yayanın olmaması faciayı önlerken, sürücünün yara almadığı kazada araç adeta hurdaya döndü.
KAZADAN SONRA KAÇMAK İSTEDİ, YAKALANDI
Kaza sonrası alkollü sürücü arkadaşlarını ve yakınlarını arayarak olay yerine çağırdı. Bir süre sonra kaza ihbarına gelen trafik ekipleri kaçmak isteyen sürücüyü yakalayarak işlem başlattı.
Alkol metre üfletilerek yapılan kontrolde sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bunun üzerine sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.
KAZA SONRASI POLİSLE ARBEDE YAŞANDI
Kazanın ardından sürücünün çağırdığı arkadaşları ve yakınları olay yerine gelerek polis ekiplerine güçlük çıkardı.
Ekiplerin uyarılarına rağmen gergin tavırlarını sürdüren şahıslar, uzaklaştırılmak istenirken polise direnince bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri ve bekçiler müdahalede bulundu.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI DA GÖZALTINA ALINDI
Direnmeye devam eden şahısların bir kısmı polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken bazı şahıslar kaçmak istedi. Kaçan şahıslar ve polis arasında yaya olarak kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sonucu şahıslar yakalanarak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca ve şahısların yakalanması anbean kameralara yansırken, şahıslar olayı görüntüleyen basın mensuplarına da müdahale etmek istedi.
12 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili şahıslar polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araç ise trafikten men edilerek çekici ile otoparka çektirildi.
YASAL UYARI
AKSARAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKSARAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.