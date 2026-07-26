Alkollü sürücüyü kuzeni yaktı. 2038'e kadar araba kullanamayacak

Ekiplerin sürücüleri sorması üzerine U.D. sürücünün kendisi olmadığını, kuzeninin sürücü olduğunu, kaza sonrası da korkarak kaçtığını söyledi.

U.D.'nin beyanına inanmayan ekipler, diğer sürücü G.A.Ç.'nin de sürücünün U.D. olduğuna dair beyan vermesi üzerine U.D.'ye alkol testi yapmak istedi.