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Alkollü sürücüyü kuzeni yaktı. 2038'e kadar araba kullanamayacak

26.07.2026 08:17

İHA

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Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücülerden birisi sürücünün kendisi olmadığını iddia etti. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün yalanını kuzeni açığa çıkardı.

Alkollü sürücüyü kuzeni yaktı. 2038'e kadar araba kullanamayacak
IHA

Kayseri'de alkollü sürücünün yalanını kuzeni ortaya çıkardı.

 

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan'daki Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, U.D. yönetimindeki 38 APM 075 plakalı otomobille G.A.Ç. yönetimindeki 33 D 8279 plakalı otomobil çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücüyü kuzeni yaktı. 2038'e kadar araba kullanamayacak 1
IHA

Ekiplerin sürücüleri sorması üzerine U.D. sürücünün kendisi olmadığını, kuzeninin sürücü olduğunu, kaza sonrası da korkarak kaçtığını söyledi.

 

U.D.'nin beyanına inanmayan ekipler, diğer sürücü G.A.Ç.'nin de sürücünün U.D. olduğuna dair beyan vermesi üzerine U.D.'ye alkol testi yapmak istedi.

Alkollü sürücüyü kuzeni yaktı. 2038'e kadar araba kullanamayacak 2
IHA

U.D. ısrarla sürücünün kendisinin olmadığını söyleyerek, ekiplere zor anlar yaşattı.

 

Yapılan alkol testinde U.D.'nin 2,30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücüyü kuzeni yaktı. 2038'e kadar araba kullanamayacak 3
IHA

Alkol testinin ardından kaza yerine gelen U.D.'nin kuzeni de sürücünün kendisin olmadığını U.D. olduğunu söyleyerek, alkollü sürücünün yalanını ortaya çıkardı.

Alkollü sürücüyü kuzeni yaktı. 2038'e kadar araba kullanamayacak 4
IHA

U.D.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 350 bin lira idari para cezası yazıldı.

 

Daha önceden birçok kez alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı öğrenilen U.D.'nin ehliyetine kavuşma süresi 2038 yılına kadar uzadı.

 

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan U.D. hakkında trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

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