Allah'ın nimeti, Mezopotamya'nın eşsiz hazinesi. Meşe yapraklarından toplanıyor, şifa ve bereket kapısı oluyor

Kudret helvasının günlük yaşamda da farklı şekillerde tüketildiğini anlatan Erkan, "Misafirlerin önüne tatlı niyetine koyanlar var. Çerez olarak sofraya koyan var. Çayına şeker atmıyor, biraz gezu alıp ağzına attıktan sonra çayını o şekilde içenler oluyor. Böyle büyük bereket 20-30 senede bir yaşanıyor. Aslında her yıl birkaç ağaçta görülüyor ama bu sene neredeyse bütün meşe ağaçlarının yapraklarında var. Her ağacın üzerinde olmaz. Sadece meşe ağacında olur. Palamut ağacında oluşanı olmaz. Onu da özenle seçmek gerekiyor. Daha sonra bunları getirip pekmezini yapıyoruz, toz haline getiriyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık çeyrek asır sonra yeniden yaşanan kudret helvası bereketi, Şırnak'ta hem doğanın sunduğu eşsiz bir zenginlik hem de Mezopotamya'nın yüzyıllardır yaşatılan geleneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, hiçbir katkı maddesi içermeyen ve tamamen doğal yollarla oluşan kudret helvasının hem şifa kaynağı olduğuna inanıyor hem de bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade ediyor. Bu yıl yaşanan bolluk ise uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir bereket yılı olarak kayıtlara geçiyor.