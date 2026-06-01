Almanya'daki yakınları isteyince tekrar Manisa'ya geldi, bu kez 50 kilo aldı
01.06.2026 08:53
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nde yetiştirilen ünlü Emcelli biberi, büyük ilgi görüyor. Son olarak Almanya’da yaşayan bir kişi, yakınlarının isteği üzerine gelerek 50 kilo aldı, Münih'e götürdü.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetişen meşhur Emcelli biberinin ününü duyan Rahim Demir, Almanya'ya dönerken yanında pazardan aldığı 15 kilo biberi de götürdü.
Demir'in Almanya'daki yakınlarının da beğenip istemesi üzerine yeniden Emcelli'ye gelerek bu kez 50 kilo biber aldığı öğrenildi.
Biber üreticiliği yapan Nurullah Akbay, olayı "Bayram öncesi tezgahıma geldi, önce 15 kilo alıp götürdü. Daha sonra Almanya’nın Münih kentindeki akrabaları da isteyince tekrar mahallemize gelerek 50 kilo daha aldı. Emcelli biberinin tadını alan vazgeçemiyor." diye anlattı.