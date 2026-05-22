Almus Barajı doldu taştı. Çocuk parkı ve otopark sular altında kaldı
22.05.2026 20:56
Son Güncelleme: 22.05.2026 21:07
Tokat'ta şiddetli yağışlar sonrası Almus Baraj Gölü'nün tamamen doldu. Bölgede kontrollü su tahliyesi sürerken, bazı bölgeler sular altında kaldı.
Tokat'ta son dönemde etkili olan yoğun yağışlar ve eriyen kar suları Almus Barajı'nı tamamen doldurdu.
Doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı barajda dolusavaktan su tahliyesi sürerken, yükselen su seviyesi nedeniyle çocuk parkı, kamelyalar ve otopark sular altında kaldı.
Tokat'ta etkili olan yoğun yağışlar Almus Barajı'nda su seviyesini en üst noktaya taşıdı.
Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle göl, nehir ve barajlarda ciddi çekilmeler yaşanırken, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kar yağışı ve aralıksız süren sağanak yağışlar barajların dolmasına neden oldu.
KONTROLLÜ SU TAHLİYESİ SÜRÜYOR
Yeşilırmak üzerinde taşkın riskine karşı yakından takip edilen Almus Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının ardından dolusavaktan kontrollü şekilde su tahliyesi devam ediyor.
Dolusavaktan büyük bir debiyle akan su dikkat çekerken, yükselen su seviyesi çevredeki alanları da etkiledi. Almus Barajı kıyısında bulunan çocuk parkı tamamen sular altında kaldı. Harami Yaylası bölgesinde ise su seviyesi demir köprüye kadar ulaştı.
Bölgede bulunan kamelyalar da yükselen sular nedeniyle tamamen su altında kaldı. Öte yandan belediyeye ait araçların bulunduğu otoparkın da sular altında kaldığı görüldü.
Otoparkta bulunan bazı araçlar su içerisinde kalırken, bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin takip çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Bölge sakini Nurettin Öztürk, "Şu an da Almus Barajı'nda bulunuyoruz. Şiddetli yağışlar sonrasında baraj taşarken, çoğu alan sular altında kaldı" dedi