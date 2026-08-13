"Altın kural bu" dedi, dükkan satışlarını ikiye katladı. Büyük talep var, depo şart

Sanal pazaryerindeki satış hacminden ve tüketici talebinden memnun olduğunu dile getiren Kurutepe, "Benim internet satışlarım iyi gidiyor Allah'a şükür, sıkıntı yaşamıyorum. Büyük bir talep var. Çünkü insanlar dükkâna gidemiyorlar, sağa sola gidemiyorlar. O sebeplerden dolayı internetten satışları talep ediyorlar" diye konuştu.

İşlerinin yaklaşık yarısının internet pazar yerinden geldiğini belirterek pazar platformlarının komisyon oranlarına da değinen zücaciyeci Cengiz Kurutepe, "Eğer internet pazarı olmasaydı belki yarı yarıya daha az satış yapacaktım. Satışlarımın yüzde 45'ini internet üzerinden yapıyorum ama internetten sattığım her üründe en düşük komisyon yüzde 18, en yüksek komisyon ise yüzde 23 civarında" ifadelerini kullandı.