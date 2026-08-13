"Altın kural bu" dedi, dükkan satışlarını ikiye katladı. Büyük talep var, depo şart
13.08.2026 12:05
Odunpazarı ilçesinde yıllardır zücaciyecilik yapan ve internet üzerinden satışla müşteri kitlesini genişleten esnaf Cengiz Kurutepe, e-ticaret sayesinde satışlarını iki katına çıkardığını belirtti.
Sanal pazaryerlerinde başarılı olmanın en önemli şartının güçlü stok yönetimi ve depo altyapısı olduğunu ifade eden Kurutepe, internet satışlarının bugün toplam cirolarının yaklaşık yarısını oluşturduğunu söyledi.
ALTIN KURALI AÇIKLADI
Kurutepe, internetten satışın püf noktalarını ve sanal pazarın maliyetlerinin arka planını paylaştı. İnternetten satışta kalıcı olabilmek için depo ve stok gücünün şart olduğunu vurgulayan Kurutepe "Bir dükkân açtıktan sonra mutlaka bir depon olacak, ben bunu öğrendim. Çünkü depo olmayınca dükkân yürümüyor. Benim aşağıdaki depoda 70 tane palet var, ful dolu. Dükkânda malzeme bitse depodan hemen geliyor" dedi.
İNTERNETTE BÜYÜK BİR TALEP VAR
Sanal pazaryerindeki satış hacminden ve tüketici talebinden memnun olduğunu dile getiren Kurutepe, "Benim internet satışlarım iyi gidiyor Allah'a şükür, sıkıntı yaşamıyorum. Büyük bir talep var. Çünkü insanlar dükkâna gidemiyorlar, sağa sola gidemiyorlar. O sebeplerden dolayı internetten satışları talep ediyorlar" diye konuştu.
İşlerinin yaklaşık yarısının internet pazar yerinden geldiğini belirterek pazar platformlarının komisyon oranlarına da değinen zücaciyeci Cengiz Kurutepe, "Eğer internet pazarı olmasaydı belki yarı yarıya daha az satış yapacaktım. Satışlarımın yüzde 45'ini internet üzerinden yapıyorum ama internetten sattığım her üründe en düşük komisyon yüzde 18, en yüksek komisyon ise yüzde 23 civarında" ifadelerini kullandı.