Amik Ovası'nın su ihtiyacını karşılıyor. 52 yıl sonra bir ilk yaşandı
30.04.2026 14:49
DHA
Gaziantep'te bulunan Tahtaköprü Barajı’nın doluluk oranı, yüzde 83’e yükseldi. Baraj kenarındaki elektrik direkleri, 52 yıl sonra ilk kez suya gömüldü.
İslahiye’ye 25 kilometre mesafede bulunan ve hem bölgenin hem de Amik Ovası’nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Tahtaköprü Barajı, 1974 yılında Karasu Çayı üzerinde kurulmuştu.
Sekiz yıl önce gerçekleştirilen çalışmalarla gövdesi 9 metre yükseltilen barajın su depolama kapasitesi, 454 milyon metreküpe çıkarıldı.
Barajda su seviyesinin 6 ay önce kuraklık nedeniyle yüzde 6’lara kadar düşmesiyle hayvanlar otlamaya başladı. Ancak son 6 ayda metrekareye 1208,20 kilogram yağış düştü.
Karların erimeye başlamasıyla barajdaki doluluk oranı da 350 milyon metreküp kapasiteyle yüzde 83 oranına ulaştı.
Su seviyesinin son yılların en yüksek seviyesine çıkmasıyla 52 yıl sonra ilk kez baraj kenarındaki elektrik direkleri suya gömüldü.
Barajdaki bu doluluk, bölge ekonomisi için doğrudan bir can suyu anlamına geliyor. Kapasite artışıyla birlikte barajın yaklaşık 500 bin dekar tarım arazisini suladığı biliniyor.
Yağışların, Amik Ovası’nda yetişen pamuk, mısır ve buğday gibi stratejik ürünlerin rekoltesini de olumlu etkilemesi bekleniyor.
Tahtaköprü Barajı sadece bir sulama kaynağı değil, aynı zamanda önemli bir doğal yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla göçmen kuşların mola noktalarından biri olan baraj gölü, balıkçıllar ve ördekler gibi pek çok türü ağırlayabiliyor.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.