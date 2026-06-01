"Anadolu'nun Alkatrazı" olarak biliniyor. Bayramda 10 bine yakın turist geldi
01.06.2026 16:53
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili süresince 9 bin 388 ziyaretçi ağırladı.
13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, bayram tatilinde kenti ziyaret edenlerin ilk durağı oldu.
NEDEN “ALKATRAZ” DENİYOR?
Alkatraz, adını ABD’nin San Francisco Körfezi'nde yer alan, 1934-1963 yılları arasında dünyanın en sıkı korunan Federal Hapishanesi olarak kullanılmış olan ünlü adadan alıyor. Azılı suçluların tutulduğu ve kaçmanın imkansız olduğu bir yer olarak tasarlanan hapishanenin etrafındaki deniz suyu, aşırı soğuk ve akıntılıdır. Bu nedenle kıyıya yüzerek kaçmak çok zordur. Sinop Cezaevi'ne bu nedenle bazı kaynaklarda “Anadolu'nun Alkatrazı” deniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından oluşturulan özel sergileme bölümleri ile koğuşlar ve zindanları gezen ziyaretçiler, ayrıca müze içine kurulan dijital ekranlardan tarihi yapının geçmişiyle ilgili bilgi edindi.
65 yaş üzeri ve 18 yaş altı çocuklar ile öğrencilerin ücretsiz gezebildikleri ve zaman zaman kapısında uzun kuyrukların oluştuğu tarihi yapı, 4 günde 9 bin 388 ziyaretçi ağırladı.
4 bin yıllık Sinop Kalesi içinde yer alan ve üç tarafı denizle çevrili olan Tarihi Sinop Cezaevi, 1887 yılında modern bir hapishaneye dönüştürüldü.
Gaskalılar tarafından yapılan bina; Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar tarafından sık sık güçlendirildi. Kalenin cezaevi olarak kullanımına ait en eski belgeler ise 1568 yılına dayanıyor.
Sabahattin Ali gibi birçok ünlü ismin yattığı cezaevi, 1999 yılında kapatılarak müzeye çevrilmiş ve son yıllarda kapsamlı bir restorasyon geçirmişti.
