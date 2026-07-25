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Anadolu'nun en eski ata tohumlarından biri. Sert iklime direniyor

25.07.2026 15:43

İHA

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Kars'ta binlerce yıllık tarım geleneğinin en önemli simgelerinden biri olan Kavılca buğdayının korunması ve üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu'nun en eski ata tohumlarından biri. Sert iklime direniyor
IHA

Kars'ın tarımsal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan Kavılca buğdayının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

 

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde üretici Ali Akkurt'a ait Kavılca buğdayı ekili tarlada incelemelerde bulundu.

Anadolu'nun en eski ata tohumlarından biri. Sert iklime direniyor 1
IHA

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde Kavılca buğdayının fenolojik gelişim süreci yerinde değerlendirilirken, bitkinin gelişim durumu, üretim performansı ve yetiştirme şartları teknik açıdan detaylı şekilde incelendi.

 

Yaklaşık 13 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen Kavılca buğdayı, Anadolu'nun en eski ata tohumlarından biri olarak kabul ediliyor. Doğu Anadolu'nun sert iklim şartlarına karşı gösterdiği yüksek dayanıklılığı, doğal yapısını koruması ve besin değerinin zenginliğiyle dikkat çeken Kavılca, Kars'ın tarımsal kimliğinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

KARS TARIMININ KADİM DEĞERİ KORUNUYOR 2
IHA

KARS TARIMININ KADİM DEĞERİ KORUNUYOR

Yörede "Kabluca" veya "Kavlıca" isimleriyle de bilinen buğday türü, son yıllarda sağlıklı beslenmeye yönelik artan ilgiyle birlikte yeniden değer kazanırken, geleneksel üretimin sürdürülmesi için kamu kurumlarının destekleri de devam ediyor

 

Yetkililer, ata tohumlarının korunmasının hem biyolojik çeşitliliğin devamı hem de sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin yanında olmaya ve Kars'ın kadim tarımsal değerlerini geleceğe taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

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