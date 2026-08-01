Anı defterine yazılanlar duygulandırdı. "Seni rüyamda bile göremiyorum"
01.08.2026 11:11
Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki anı defterine şehit yakınları ve vatandaşlar tarafından yazılan mesajlar, okuyanları duygulandırıyor.
ESKİŞEHİRLİLER ŞEHİTLERİ DUALARLA ANIYOR
Milli Mücadele döneminde 1921 yılında kurulan Eskişehir Hava Şehitliği, Türkiye'nin en eski ve en fazla hava şehidinin bulunduğu şehitlik olarak biliniyor.
Tepebaşı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Öğretmenler Bulvarı üzerinde yer alan şehitlik, kent merkezindeki konumu nedeniyle vatandaşların uğrak noktalarından biri oluyor.
Eskişehirliler, yoldan geçerken şehitliği ziyaret ederek kabirlerin başında dua ediyor.
Şehit yakınları ve vatandaşlar, ziyaret sırasında şehitlikte bulunan anı defterine de duygu ve düşüncelerini yazıyor. Defterde yer alan mesajlar, şehitlere duyulan minnet ve özlemi gözler önüne seriyor.
"SENİ RÜYAMDA BİLE GÖREMİYORUM"
Bir şehit yakını tarafından deftere yazılan yazıda, "Ercan Yavrum biz geldik seni rüyamda bile göremiyorum. Selamlar, seni çok çok özledim" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
"RABBİM HPSİNDEN RAZI OLSUN, RUHLARI ŞAD OLSUN"
Vatandaş tarafından yazılan bir yazı ise , "Rabbim, 'Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz bilakis onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' diyor. Allah hepsinin ruhunu şad eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Peygamber efendimize komşu eylesin, bizlere şefaatçi olsunlar inşallah. Bu vatan sizler sayenizde ayaktadır. Çanakkaleden, Trablusgarp, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi ve bir çok cephede savaşan askerlerimiz yiğitlerimiz sayesinde rahatça uyuyup geziyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun. Vatan size minnettardır" sözleri ile göze çarptı.
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