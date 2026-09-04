Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü TIR'ı yaktı
04.09.2026 16:28
Osmaniye'de anız yangınından sıçrayan alevler, pamuk yüklü TIR'a sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dorsedeki yangın söndürüldü.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü tıra sıçradı. Dorsedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kadirli-Osmaniye kara yolu Endel köyü yakınlarında yol kenarındaki anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü TIR'ın dorsesine ulaştı. Pamukların tutuştuğunu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak alevlerin kupaya ulaşmasını engelledi.
İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle pamuk yüklü dorsedeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
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