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Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü TIR'ı yaktı

04.09.2026 16:28

İHA

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Osmaniye'de anız yangınından sıçrayan alevler, pamuk yüklü TIR'a sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dorsedeki yangın söndürüldü.

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü TIR'ı yaktı
IHA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü tıra sıçradı. Dorsedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü TIR'ı yaktı 1
IHA

Kadirli-Osmaniye kara yolu Endel köyü yakınlarında yol kenarındaki anız yangınından sıçrayan alevler, seyir halindeki pamuk yüklü TIR'ın dorsesine ulaştı. Pamukların tutuştuğunu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak alevlerin kupaya ulaşmasını engelledi.

 

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü TIR'ı yaktı 2
IHA

İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle pamuk yüklü dorsedeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anız yangınından sıçrayan alevler pamuk yüklü TIR'ı yaktı 3
IHA

Yangında maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. 

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