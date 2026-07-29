Ankara Kuğulu Park'ta 4 yeni yavru kuğu dünyaya geldi

Kuğulu Park'taki yavruları görebilmek için ailecek Hollanda'dan geldiklerini aktaran Muhsin Aslan, "Ankara'daki Kuğulu Park'ı duymuştuk. Daha önce de bir defa geldik ama bu sefer çocuklarla geldik. Çok güzel, temiz bir yer. Kuğular yavru yapmış. Yavruları görünce çocuklarımız çok sevindi. Şehrin ortasında vaha gibi bir yer. Temizliğinden ve hayvanlardan biz çok memnunuz. Çocuklar mutlu oluyor. Ailemizle güzel bir gün geçiriyoruz" diye konuştu.