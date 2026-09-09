Ankara'da kayıp olarak aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu

Bölgeye sevk edilen ekipler H.K.'nin 06 DGD 023 plakalı aracını kapıları kilitli ve kaputu açık halde Çubuk 1 Barajı Viyadüğü'nde buldu. Çalışmalarını aracın bulunduğu çevrede yoğunlaştıran ekipler, baraj gölü de dahil olmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine devam etti.