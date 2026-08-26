Ankara'da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilo esrar ele geçirildi
26.08.2026 09:21
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kömür yüklü tırda yapılan arama sonucu 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kömür yüklü bir tırda uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar aldı.
ARAMAYA HASSAS BURUNLU KÖPEK DE KATILDI
Şüpheli araç Altındağ ilçesinde durdurularak narkotik köpeği eşliğinde arandı.
Yapılan aramalarda kömürlerin arasına gizlenmiş kovalar içerisinde toplam 1 buçuk kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Tırda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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