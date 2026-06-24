Ankara'daki yokuş ünlü oldu. Aracını alan oraya gidiyor

Seyranbağları'nda yer alan yokuşu Türkiye'nin gündemine getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Burada ofisimizi açıyorduk, dışarıdan sesler geldi. Araçların çıkamayışlarını videoya çekip internette paylaştım. Video çok fazla izlendi ve daha fazla talep geldi. Şu an geldiğimiz noktada araç markaları ve sosyal medya fenomenleri buraya gelip video çekiyorlar.

Yerler ıslakken yokuşları çıkmak çok zor ama yerler kuruyken kolay. Lastik sesleri ve balata kokuları oluyor. Şu an Türkiye'nin en popüler yokuşu burası. Lastikleri kötü olan araçlar çıkamıyor. Yeni araçlar çıkıyor ama eski araçlar çıkamıyor."