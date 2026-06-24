Ankara'daki yokuş ünlü oldu. Aracını alan oraya gidiyor
24.06.2026 11:20
Özellikle yağışlı havalarda neredeyse hiçbir aracın çıkamadığı yokuş, sosyal medyada ünlü oldu. İnsanlar otomobillerini alıp denemek için Ankara'ya gitmeye başladı.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Seyranbağları Mahallesi'nde özellikle yağışlı havalarda araçların çıkamadığı dik rampa, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı araçların yokuşu çıkmakta zorlandığı görülüyor.
Özellikle yağış sonrası kayganlaşan zeminde yaşanan mücadele, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor.
Atilla Karaca, bu yokuştan paylaştığı videolarla kısa sürede fenomen oldu.
"TÜRKİYE'NİN EN ÜNLÜ YOKUŞU BURASI"
Seyranbağları'nda yer alan yokuşu Türkiye'nin gündemine getiren Karaca, şöyle konuştu:
"Burada ofisimizi açıyorduk, dışarıdan sesler geldi. Araçların çıkamayışlarını videoya çekip internette paylaştım. Video çok fazla izlendi ve daha fazla talep geldi. Şu an geldiğimiz noktada araç markaları ve sosyal medya fenomenleri buraya gelip video çekiyorlar.
Yerler ıslakken yokuşları çıkmak çok zor ama yerler kuruyken kolay. Lastik sesleri ve balata kokuları oluyor. Şu an Türkiye'nin en popüler yokuşu burası. Lastikleri kötü olan araçlar çıkamıyor. Yeni araçlar çıkıyor ama eski araçlar çıkamıyor."
"ARABANIZ ÇIKTIĞINDA DA ÇIKMADIĞINDA DA EĞLENİYORSUNUZ"
Otomobil alanında içerik üreten bir başka sosyal medya fenomeni Ada Büyük de "Ankara'nın bilinen bu yokuşunu gördüğümde 'Ben de arabamı burada test etmeliyim' dedim. Elektrikli araba testi daha önce görmemiştim, denemek istedim. Biz dün geldik. Bir gün boyunca yağmuru bekledik ama yağmadı. Yağmurlu havada geri geri çıkmaya çalışırken zorlanmıştım. Eğlencenize bakın. Arabanız çıktığında da çıkamadığında da eğleniyorsunuz." diye konuştu.