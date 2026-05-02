"Ankara'nın denizi" olarak biliniyor. Altında 3 bin yıllık tarih yatıyor
02.05.2026 11:57
Son Güncelleme: 02.05.2026 11:58
İHA
Ankara'nın saklı güzelliklerinden biri olan Çayırhan Gölü, 3 bin yıllık Juliopolis Nekropolü ve rengarenk tonlara sahip Gökkuşağı Tepeleri ile ilgi görüyor.
Sahip olduğu 75 kilometrelik sahil şeridiyle Ankara'nın en büyük baraj gölü olarak kabul edilen bu yer; yürüyüş yolları, doğa kampları, tekne turları ve balık tutma gibi pek çok faaliyet imkanını içerisinde bulunduruyor. Ayrıca, doğanın her rengini içerisinde bulunduran konumu ile de adeta görsel bir şölen sunuyor.
“Ankara'nın denizi” olarak nitelendirilen Çayırhan Gölü'nü ziyaret eden misafirler, şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe bir gün geçirebilme fırsatı buluyor. Alan içerisinde bulunan yeşilliklerin arasında ziyaretçiler hem çadırları ile kamp yapıyor hem de mangal yakabiliyor. Bunun yanı sıra gölün çevresinde karavan ile de diledikleri kadar konaklayabiliyorlar.
Ayrıca bölgede bulunan bir tur teknesi ile göl içerisinde tur atma fırsatı da bulan ziyaretçiler, Juliopolis Nekropolü'nü ve doğa harikası olan Gökkuşağı Tepeleri'ni daha yakından görebiliyor.
"12 GÜNDÜR BURADAYIZ''
Bölgeye kamp yapmaya gelen 82 yaşındaki Semiha Erdoğan, "8 günlüğüne gelmiştik ama 12 gündür buradayız. Karavan kampına geldik. Herkese tavsiye ederim. Yürüme yerleri var. Buranın havası bana çok iyi geldi" diye konuştu.
Erdoğan, ziyaretçilerin çevresel atıklarını etrafta bırakmamasını vurgulayarak, "İnsanlar gelsinler ama çöplerini arkalarında bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.
Gölün Ankara'nın denizi olduğunu fakat hak ettiği ilgiyi göremediğini belirten, ilçenin İşletme ve İştirakler Müdürü Recep Tombak ise şöyle konuştu:
"Burası, Nallıhan'a 35 kilometre, Beypazarı'na 20 kilometre mesafede, eski ipek yolu güzergahında bulunan bir göl. İnanç, doğa, kültür ve tarih turizminin önde olduğu bir alan. Aynı zamanda Bizans dönemine ev sahipliği yapmış tarihi Juliopolis Nekropolü'nü de içinde barındırıyor.''
Göl suları altında kalan antik Juliopolis kenti, yürütülen kurtarma kazılarıyla tarih meraklılarını heyecanlandıran sırlarını ele veriyor. Bir dönem "Gordios'un Köyü" olarak anılan, daha sonra ise imparatorluk ihtişamıyla "Julius'un Şehri"ne dönüşen bu kadim yerleşim, Anadolu’nun derin tarihine ışık tutuyor.
Nekropol alanında titizlikle sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 700 mezar gün ışığına çıkarıldı.
Aladağ Çayı’nın doğusunda yoğunlaşan bu mezarlarda, antik dönemin ölü gömme geleneklerine dair çarpıcı detaylar saptandı. Özellikle bölgenin kayaç yapısının elverişli olması nedeniyle tercih edilen sanduka tipi mezarlar, nekropolün karakterini belirliyor.
