"Ankara'nın denizi" olarak biliniyor. Altında 3 bin yıllık tarih yatıyor

Sahip olduğu 75 kilometrelik sahil şeridiyle Ankara'nın en büyük baraj gölü olarak kabul edilen bu yer; yürüyüş yolları, doğa kampları, tekne turları ve balık tutma gibi pek çok faaliyet imkanını içerisinde bulunduruyor. Ayrıca, doğanın her rengini içerisinde bulunduran konumu ile de adeta görsel bir şölen sunuyor.

“Ankara'nın denizi” olarak nitelendirilen Çayırhan Gölü'nü ziyaret eden misafirler, şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe bir gün geçirebilme fırsatı buluyor. Alan içerisinde bulunan yeşilliklerin arasında ziyaretçiler hem çadırları ile kamp yapıyor hem de mangal yakabiliyor. Bunun yanı sıra gölün çevresinde karavan ile de diledikleri kadar konaklayabiliyorlar.