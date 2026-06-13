Antalya-Kemer yolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruğun nedenini telefonlarına gelen videodan öğrendiler
13.06.2026 11:06
Antalya-Kemer yolunda kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, yaklaşık beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Antalya -Kemer Topçam mevkiinde Ali Ç. yönetimindeki TIR, dün saat 15.00 sıralarında Antalya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Önce bariyerlere çarpan TIR, ardından karşı şeride geçerek Kemer istikametine seyir halinde bulunan araçlara çarptı.
TIR'ın ilk olarak cipe, ardından bir otomobile çarptığı öğrenildi. Kazada TIR ürücüsü Ali Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TURİSTLER DE YOLDA MAHSUR KALDI
Kaza nedeniyle Antalya-Kemer Karayolu'nda trafik uzun süre durma noktasına geldi.
Yolun çift taraflı trafiğe kapanması nedeniyle yaklaşık beş kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, sürücüler sıcak havada saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Şehir merkezi ve Kemer istikametine gitmeye çalışan yerli ve yabancı turistler de trafikte mahsur kaldı. Bazı turistler araçlarından inip bavullarını da alarak yürüdü.
KUYRUĞUN NEDENİNİ TELEFONLARINA GELEN VİDEODAN ÖĞRENDİLER
Yoğun trafik ve araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.
Bir sürücü, trafiğin nedenini kaza yerindeki bir tanıdığının çektiği video sayesinde öğrendiğini söyledi.
Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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