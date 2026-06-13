Antalya-Kemer yolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruğun nedenini telefonlarına gelen videodan öğrendiler

Kaza nedeniyle Antalya-Kemer Karayolu'nda trafik uzun süre durma noktasına geldi.

Yolun çift taraflı trafiğe kapanması nedeniyle yaklaşık beş kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, sürücüler sıcak havada saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Şehir merkezi ve Kemer istikametine gitmeye çalışan yerli ve yabancı turistler de trafikte mahsur kaldı. Bazı turistler araçlarından inip bavullarını da alarak yürüdü.