Antalya Manavgat'ta 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var
18.08.2026 08:41
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 3'ü tur aracı olmak üzere 6 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı.
Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6’sı turist, 17 kişi yaralandı. Kaza dün saat 18.00 sıralarında Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda yaşandı.
Alanya'dan Manavgat yönüne gitmekte olan tur minibüsü, Tekandız ışıklı kavşağına yaklaştığında kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan çarptı.
17 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara çarptı.
6 aracın karıştığı zincirleme kazada, tur minibüsünde yolcu olarak bulunan aralarında turistlerin de olduğu 17 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
"ŞOFÖR UYUDU" İDDİASI
Kazaya neden olan minibüsteki turistler, şoförün uyuduğu iddiasında bulundu.
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