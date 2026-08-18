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Antalya Manavgat'ta 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

18.08.2026 08:41

DHA

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 3'ü tur aracı olmak üzere 6 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Antalya Manavgat'ta 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var
DHA

Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6’sı turist, 17 kişi yaralandı. Kaza dün saat 18.00 sıralarında Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda yaşandı.

 

Alanya'dan Manavgat yönüne gitmekte olan tur minibüsü, Tekandız ışıklı kavşağına yaklaştığında kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan çarptı.

17 KİŞİ YARALANDI 1
DHA

17 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara çarptı.

 

6 aracın karıştığı zincirleme kazada, tur minibüsünde yolcu olarak bulunan aralarında turistlerin de olduğu 17 kişi yaralandı.

Antalya Manavgat'ta 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var 2
DHA

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

"ŞOFÖR UYUDU" İDDİASI 3
DHA

"ŞOFÖR UYUDU" İDDİASI

Kazaya neden olan minibüsteki turistler, şoförün uyuduğu iddiasında bulundu.

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