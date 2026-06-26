NTV

Antalya "yanıyor", hissedilen sıcaklık 47 derece

26.06.2026 14:15

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Antalya'da sıcak ve yüksek nemin ardından hissedilen hava sıcaklığı 47 dereceye çıktı.

Antalya "yanıyor", hissedilen sıcaklık 47 derece
DHA

Kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. 

 

Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 70 ölçüldü. 

Antalya "yanıyor", hissedilen sıcaklık 47 derece 1
DHA

Hissedilen sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı kentte, öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklar boş kaldı. 

 

Sıcaktan bunalıp denizde serinlemeyi tercih edenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. 

Antalya "yanıyor", hissedilen sıcaklık 47 derece 2
DHA

Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları şezlongda plaj şemsiyesinin altında vakit geçirdi. 

 

Çocuklar da aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.