Antalya "yanıyor", hissedilen sıcaklık 47 derece
26.06.2026 14:15
Antalya'da sıcak ve yüksek nemin ardından hissedilen hava sıcaklığı 47 dereceye çıktı.
Kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı.
Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 70 ölçüldü.
Hissedilen sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı kentte, öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sıcaktan bunalıp denizde serinlemeyi tercih edenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları şezlongda plaj şemsiyesinin altında vakit geçirdi.
Çocuklar da aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.
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