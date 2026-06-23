Antalya'da 40 metrelik falezden ölüm atlayışı. Peş peşe atlayıp yüzdüler

23.06.2026 13:58

DHA

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Antalya'da falezlerin kıyısına gelen 2 kişi, tehlikeye aldırmadan peş peşe denize atlayıp, yüzdü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten suya düşen 2 kişiyi çevredekiler ise endişeyle izledi.

Antalya'da 40 metrelik falezden ölüm atlayışı. Peş peşe atlayıp yüzdüler
DHA

Olay, Antalya'nın Konyaaltı sahil bandındaki yaklaşık 40 metre yüksekliğinde falezlerde meydana geldi.

 Falezlerin kıyısına gelen kişi bir süre çevreyi izledikten sonra yanında getirdiği taşı denize attı, ardından da kendisi atladı. 

Antalya'da 40 metrelik falezden ölüm atlayışı. Peş peşe atlayıp yüzdüler 1
DHA

Suya düşen kişi aşağıda kendisini bekleyen arkadaşının yanına kadar yüzdü. Ardından başka biri de aynı noktadan denize atladı. O sırada sahilde bulunanlar yaşananları endişeyle izlediklerini ifade etti.

Antalya'da 40 metrelik falezden ölüm atlayışı. Peş peşe atlayıp yüzdüler 2
DHA

Konyaaltı Sahili'ne Varyant tarafından giriş yapıldığında ise hemen falezlerin altında bulunan 6 metre yüksekliğindeki kayadan bir grup gencin de denize atladığı görüldü. 

Antalya'da 40 metrelik falezden ölüm atlayışı. Peş peşe atlayıp yüzdüler 3
DHA

Her sene klasikleşen ve önüne geçilemeyen duruma, bu yıl da rastlandığı ve gençlerin tehlikeye aldırmadan kayalıktan kendilerini suya attığı öne sürüldü.